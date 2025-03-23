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Galatasaray'dan transferde ses getirecek hamle! Real Madrid'li yıldıza kanca

Galatasaray'dan transferde ses getirecek hamle! Real Madrid'li yıldıza kanca

10:4923/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına da başladı. Sarı-kırmızılıların hedefinde Real Madrid'li o isim var. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor. Tecrübeli eldiven sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda ediyor.

Öte yandan Galatasaray yönetimi, tıpkı Muslera gibi uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini savunacak bir isim için kolları sıvadı.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in peşinde.


Courtois'nın arkasında daha fazla beklemek istemeyen Lunin'in yeni bir maceraya atılmak istediği haber detayında yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla birlikte Lunin'i ikna etmek istediği vurgulandı.


Yine haberde Ukraynalı kaleciyle PSG, Bayern Münih ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtildi.

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Andriy Lunin'in Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Galatasaray
#Real Madrid
#Andriy Lunin

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