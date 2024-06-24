Galatasaray'ın 18 milyon euro'luk teklifine ret: Kulübünden izin çıkmadı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine aldığı yıldız isim için 18 milyon euro'luk bir teklif ilettiği ancak bu teklifin oyuncunun kulübü tarafından reddedildiği ortaya çıktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, Galatasaray'ın teklif yaptığı ancak reddedildiği oyuncuyu duyurdu.
Diario de Sevilla'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, Johnny Cardoso için Real Betis'e 18 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ifade edildi.
Ancak İspanyol ekibinin, oyuncuya farklı kulüplerden de ilgi olması nedeniyle bu teklifi reddettiği bildirildi.
22 yaşındaki Amerikalı orta saha ile Roma, PSG ve Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımlar da yakından ilgileniyor.
Real Betis'in, 22 yaşındaki yıldız isimden 30 milyon euro civarından bir bonservis beklediği aktarıldı.
İtalya pasaportu da bulunan Cardoso, A milli takım tercihini ABD'den yana kullandı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...