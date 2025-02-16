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Muslera'nın yerine sürpriz isim

Muslera'nın yerine sürpriz isim

09:3416/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Eyüpspor'dan Berke Özer ve Olympiakos'tan Tzolakis için girişimlere başlayan Galatasaray'da bir isim daha radara girdi.

Sezon sonunda kontratı bitecek Uruguaylı kaleci Muslera'ya veda edecek Galatasaray'da '1' numara arayışı sürüyor. 

Eyüpspor'dan Berke Özer ve Olympiakos'tan Tzolakis için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, bir ismi daha gündeme aldı.

Mali sıkıntılarla boğuşan Lyon'dan ayrılma ihtimali bulunan Perri, Aslan'ın radarına girdi. 

Sezon sonuna kadar 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu takip edecek olan sarı-kırmızılılar, duruma göre teklif yapacak.

1.97 boyundaki Perri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro. 

Lucas Perri'nin Lyon ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da futbola başlayan Perri, Lyon dışında kariyerinde Crystal Palace, Nautico, Botafogo formalarını giydi. 

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Lucas Perri

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