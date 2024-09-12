Galatasaray’ın Zalewski transferinde Lewandowski detayı: ‘Sakın reddetme’

Galatasaray’da Nicola Zalewski’nin transferi için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar oyuncunun transfer edilmesi için yoğun mesai harcıyor. Oyuncu kulüp hakkında bilgi edinirken yıldız futbolculara danışmayı ihmal etmiyor. 22 yaşındaki yıldızın transferinde Lewandowski detayı dikkat çekti. İşte detaylar.
Galatasaray'ın Roma'dan transfer etmek için İtalya'ya çıkarma yaptığı Nicola Zalewski, Aslan'ın teklifinden çok etkilendi.
Roma'ya oranla Galatasaray'da çok daha iyi bir maaş kazanma şansı olan Zalewski, Polonya'nın efsane futbolcularından Robert Lewandowski'ye danışmayı da ihmal etmedi.
Lewandowski'nin önerilerine kulak veren Zalewski, maaş konuları kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamanın önemine de dikkat çekti.
Kariyerini Barcelona'da sürdüren Lewa, vatandaşına şunları söyledi: "Biliyorum, senin öncelikli hedefin Avrupa'da çok büyük bir takımda oynamak.
Ama Galatasaray da çok önemli ve büyük kulüp. Orada dünya yıldızları forma giydi. Galatasaray'ı sakın reddetme. Kariyerin için dönüm noktası olabilir."
Roma ve Nicola Zalewski ile iki gün süreyle yoğun bir transfer pazarlığı yürüten Galatasaray, sıkı bir mesai harcadı. İtalyan kulübü Roma ile özellikle bonservis pazarlığı devam devam ediyor.
İtalyan basını da Roma'da 350 bin euro kazanan Polonyalı futbolcunun bir anda 6 kat maaş kazanacağını vurguladı.
4 yıllık sözleşme imzalanması planlanan Zalewski ile görüşmeler uzun sürdü.
Nicola Zalewski, Roma'da Jose Mourinho ile beraber çalıştı.
Polonyalı yıldızın, kariyerinde en fazla forma şansı bulduğu teknik direktör Mourinho oldu.