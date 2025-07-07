Göztepe'nin yeni transferi korkuttu: Apar topar ameliyata alındı

Öte yandan Göztepe'de çapraz bağlarından sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet ise tedavisine Fransa'da devam ediyor. Şu an takımdan ayrı kalan Orta Afrikalı oyuncunun hem bireysel idmanlar yaptığı hem de yoğun tedavi gördüğü belirtildi.