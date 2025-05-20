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İspanyollar Galatasaray'ın teklifini açıkladı: Real Madrid'den daha fazlasını önerdi

İspanyollar Galatasaray'ın teklifini açıkladı: Real Madrid'den daha fazlasını önerdi

15:5920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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İspanyol basını, kaleci arayışında olan Galatasaray'ın Real Madrid'in file bekçisine teklif yaptığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların transferde rakibinin ise Premier Lig ekibi olduğu belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında Fernando Muslera'nın durumu geliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, bir sezonluk yeni sözleşmeye olumsuz cevap veren Uruguaylı eldivenin yerine kaleci bakmaya başladı.

Kaleyi uzun yıllar koruyacak bir isme emanet etmeyi planlayan Galatasaray'ın gündemine gelen oyunculardan biri de Andriy Lunin oldu.

İspanyol basınından Defensa Central, Galatasaray'ın Ukraynalı eldiven için teklif yaptığını yazdı.

Aston Villa'nın da Lunin'i istediği belirtilirken, hem Galatasaray hem de İngiliz ekibinin başarılı eldivene Real Madrid'de aldığı maaşından daha fazlasını önerdiği belirtildi.

Real Madrid ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Andriy Lunin'in eflatun-beyazlı takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

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