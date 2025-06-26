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Jonathan David Avrupa deviyle anlaşma sağladı: Yeni takımı belli oldu

Jonathan David Avrupa deviyle anlaşma sağladı: Yeni takımı belli oldu

15:3426/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız forvet Jonathan David'in yeni adresi belli oldu. Golcü oyuncu Avrupa deviyle el sıkıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan forvet oyuncusu Jonathan David kararını verdi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere bir çok ligden teklifler alan yıldız ismin gelecek sezon forma giyeceği takım belli oldu.

İtalya'nın önde gelen haber sitesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Jonathan David, Serie A deviyle anlaşma sağladı.

Serbest statüde yer alan forvet oyuncusu Jonathan David, Juventus'un sunduğu teklifi kabul etti.

Kanadalı forvet oyuncusu İtalyan devinden yıllık net 6 milyon euro maaş + 2 milyon euro bonus alacak.

25 yaşındaki David, geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla toplamda 49 maça çıkarken 25 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.

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