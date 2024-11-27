Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını Jose Mourinho'nun istediği oyunculara çevirdi. Sarı lacivertli takımda, transfer harekatı başladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı laciverti takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği oyunculara yöneldi.
Fanatik'in haberine göre Mourinho, Fenerbahçe yönetimine bir stoper önerdi.
Kostic ve Mert Müldür'ün performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Levent Mercan'ı da düşünüp sol bek yerine sol stoper istedi.
Mourinho'nun talebi sonrasında PSV'den Olivier Boscagli gündeme geldi.
Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı.
Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim, PSV'nin kapısını bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif ile çalacağı iddia edildi.
Olivier Boscagli bu sezon 17 maçta, 1 gol ve 3 asistle oynadı.