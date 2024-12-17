Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İtalya Kupası'nda Kenan sahnede: Juventus - Cagliari maçı hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda Kenan sahnede: Juventus - Cagliari maçı hangi kanalda?

11:1017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus evinde Cagliari’yi konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Kenan’lı Juventus kupada son 16’ya direk katıldı. Cagliari ise 2. turda evinde Cremonese’yi 1-0 mağlup ederek Juventus’un rakibi oldu. Peki, Juventus - Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Juventus - Cagliari canlı izleme ekranı ve linki…

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ve Cagliari karşı karşıya geliyor.


Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak.


89. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus 46 kez galip geldi.


Geriye kalan maçlarda Cagliari 14 kez galip gelirken 28 maç ise beraberlikle sonuçlandı.


İki takımın son iki karşılaşmasında ise kazanan çıkmadı. 

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?


Juventus - Cagliari maçı bu akşam tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


JUVENTUS - CAGLİARİ CANLI İZLE


Juventus - Cagliari maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



#Juventus
#Cagliari
#İtalya Kupası
#son 16 turu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üçüncü toplantıda bitecek! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? İşte son toplantı tarihi