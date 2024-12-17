İtalya Kupası son 16 turunda Juventus evinde Cagliari’yi konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Kenan’lı Juventus kupada son 16’ya direk katıldı. Cagliari ise 2. turda evinde Cremonese’yi 1-0 mağlup ederek Juventus’un rakibi oldu. Peki, Juventus - Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Juventus - Cagliari canlı izleme ekranı ve linki…

1 /7 İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ve Cagliari karşı karşıya geliyor.



2 /7 Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak.



3 /7 89. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus 46 kez galip geldi.



4 /7 Geriye kalan maçlarda Cagliari 14 kez galip gelirken 28 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



5 /7 İki takımın son iki karşılaşmasında ise kazanan çıkmadı.

6 /7 JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Cagliari maçı bu akşam tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

