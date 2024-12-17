İtalya Kupası son 16 turunda Juventus evinde Cagliari’yi konuk ediyor. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Kenan’lı Juventus kupada son 16’ya direk katıldı. Cagliari ise 2. turda evinde Cremonese’yi 1-0 mağlup ederek Juventus’un rakibi oldu. Peki, Juventus - Cagliari maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Juventus - Cagliari canlı izleme ekranı ve linki…
İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ve Cagliari karşı karşıya geliyor.
Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak.
89. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus 46 kez galip geldi.
Geriye kalan maçlarda Cagliari 14 kez galip gelirken 28 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İki takımın son iki karşılaşmasında ise kazanan çıkmadı.
JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Juventus - Cagliari maçı bu akşam tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
JUVENTUS - CAGLİARİ CANLI İZLE
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