Kasımpaşalı futbolcu Beşiktaş'a golünü attı: Icardi sevinci yaptı

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlıların karşılaşmadaki ilk golünü kaydeden Cladio Winck, Icardi sevinciyle sosyal medyada gündem oldu.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall kaydetti.
Kasımpaşa'nın ilk golünü kaydeden Winck, Galatasaraylı Icardi'yle özleşen gol sevincini yaptı.
Cladio Winck'in gol sevinci.