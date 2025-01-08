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İlk yarıda 6 gol atıldı: ZTK’da büyük düelloda kazanan çıkmadı! İşte Kırklarelispor - Bodrum FK maç özeti

İlk yarıda 6 gol atıldı: ZTK’da büyük düelloda kazanan çıkmadı! İşte Kırklarelispor - Bodrum FK maç özeti

14:568/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Kırklarelispor evinde Bodrum FK’yı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan taraf … oldu. Goller dakika 6’, 19’ ve 45’ Okan Derici (3), 31’ ve 33’ Oğulcan Başol (2), 37’ Gökdeniz Bayrakdar, 47’ Hüseyin Eray Karataş, 72’ Celal Dumanlı’dan geldi. Kırklarelispor - Bodrum FK maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Kırklarelispor ve Bodrum FK karşı karşıya geldi.


Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı.


Maçın ilk yarısında toplam 6 gol atıldı.


Kırklarelispor’da Okan Derici hat-trick yaparak maça damga vurdu. 

Goller dakika 6’, 19’ ve 45’ Okan Derici (3), 31’ ve 33’ Oğulcan Başol (2), 37’ Gökdeniz Bayrakdar, 47’ Hüseyin Eray Karataş, 72’ Celal Dumanlı’dan geldi.


Bu sonuçla Kırklarelispor ve Bodrum FK ilk grup maçlarında 1’er puan alarak 3 ve 4. sırada yer aldı.


KIRKLARELİSPOR - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ VE MAÇ GOLLERİ

Kırklarelispor - Bodrum FK maç özeti ve maç gollerini izlemek için TIKLAYIN.





#Kırklarelispor
#Bodrum FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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