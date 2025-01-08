Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Kırklarelispor evinde Bodrum FK’yı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan taraf … oldu. Goller dakika 6’, 19’ ve 45’ Okan Derici (3), 31’ ve 33’ Oğulcan Başol (2), 37’ Gökdeniz Bayrakdar, 47’ Hüseyin Eray Karataş, 72’ Celal Dumanlı’dan geldi. Kırklarelispor - Bodrum FK maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Kırklarelispor ve Bodrum FK karşı karşıya geldi.



2 /7 Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı.



3 /7 Maçın ilk yarısında toplam 6 gol atıldı.



4 /7 Kırklarelispor’da Okan Derici hat-trick yaparak maça damga vurdu.

5 /7 Goller dakika 6’, 19’ ve 45’ Okan Derici (3), 31’ ve 33’ Oğulcan Başol (2), 37’ Gökdeniz Bayrakdar, 47’ Hüseyin Eray Karataş, 72’ Celal Dumanlı’dan geldi.



6 /7 Bu sonuçla Kırklarelispor ve Bodrum FK ilk grup maçlarında 1’er puan alarak 3 ve 4. sırada yer aldı.

