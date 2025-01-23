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Lyonlu futbolcudan alkış alan hareket: Vatandaşlarımız için dua etti

Lyonlu futbolcudan alkış alan hareket: Vatandaşlarımız için dua etti

21:3223/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Lyon takımından bir futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesindeki saygı duruşu esnasında Bolu'daki yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi.


Mücadele öncesi iki takım futbolcuları, Bolu'daki yangın felaketinde hayatını kaybedenler vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu sırasında Lyon takımından bir futbolcunun dua ettiği görüntülendi.


Senegalli Moussa Niakhate, Fenerbahçe maçı öncesindeki saygı duruşu esnasında Bolu'daki yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua etti.

#Lyon
#Moussa Niakhate
#Fenerbahçe

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