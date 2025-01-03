Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Marco Carnesecchi'den Galatasaraylı yıldıza övgü: Ceza sahasında nefes aldırmıyor

Marco Carnesecchi'den Galatasaraylı yıldıza övgü: Ceza sahasında nefes aldırmıyor

15:133/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İtalyan ekibi Atalanta'nın kalesini koruyan Marco Carnesecchi, en korktuğu forvetin beraber oynamasına rağmen Galatasaraylı yıldız olduğunu söyledi.

Atalanta kalecisi Marco Carnesecchi, takım arkadaşı Nicolo Zaniolo'yla birlikte bir röportaj verdi.

24 yaşındaki file bekçisi, "En korktuğun forvet kim?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Marco Carnesecchi, Mauro Icardi'ye karşı oynamamasına rağmen en korktuğu oyuncunun Arjantinli yıldız olduğunu söyledi.

İtalyan file bekçisi, "Neyse ki Serie A'ya geldiğimde Mauro Icardi artık orada değildi. Herkes, emekli olan oyuncular bile, ceza sahası içinde kontrol edilemediğini söyledi. En tehlikeli forvet o. Ceza sahasında asla nefes aldırmıyor" diye konuştu.

İtalya'da Sampdoria ve Inter formalarını giyen Icardi, Serie A'da iki kez gol kralı olmuştu.

31 yaşındaki yıldızı 2018 yılında İtalya'da yılın en iyi futbolcusu seçilmişti.

Oynadığı takımlarda toplam 470 maça çıkan Arjantinli yıldız, 264 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

#Galatasaray
#Marco Carnesecchi
#Mauro Icardi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 3 OCAK! 9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var?