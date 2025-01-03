Marco Carnesecchi'den Galatasaraylı yıldıza övgü: Ceza sahasında nefes aldırmıyor

İtalyan ekibi Atalanta'nın kalesini koruyan Marco Carnesecchi, en korktuğu forvetin beraber oynamasına rağmen Galatasaraylı yıldız olduğunu söyledi.
Atalanta kalecisi Marco Carnesecchi, takım arkadaşı Nicolo Zaniolo'yla birlikte bir röportaj verdi.
24 yaşındaki file bekçisi, "En korktuğun forvet kim?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Marco Carnesecchi, Mauro Icardi'ye karşı oynamamasına rağmen en korktuğu oyuncunun Arjantinli yıldız olduğunu söyledi.
İtalyan file bekçisi, "Neyse ki Serie A'ya geldiğimde Mauro Icardi artık orada değildi. Herkes, emekli olan oyuncular bile, ceza sahası içinde kontrol edilemediğini söyledi. En tehlikeli forvet o. Ceza sahasında asla nefes aldırmıyor" diye konuştu.
İtalya'da Sampdoria ve Inter formalarını giyen Icardi, Serie A'da iki kez gol kralı olmuştu.
31 yaşındaki yıldızı 2018 yılında İtalya'da yılın en iyi futbolcusu seçilmişti.
Oynadığı takımlarda toplam 470 maça çıkan Arjantinli yıldız, 264 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.