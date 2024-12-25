Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan ayrılacak olan Marcus Rashford'ın peşine düştü. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Rashford için görüşme yaptığı öğrenildi.

1 /10 Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

2 /10 Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden her iki takım da, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

3 /10 Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan ayrılacak olan Marcus Rashford için harekete geçti.

4 /10 Manchester United Teknik Direktörü Reben Amorim, "Rashford'u kadro dışı bırakmak benim kararım. Oynamak istiyor, deniyor. Bu benim kararım, sadece benim kararım." ifadelerini kullanmştı.





5 /10 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun temsilcileri hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile iletişime geçti.

6 /10 Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rashford için görüşmelerin geçtiğimiz günlerde yapıldığı iddia edildi.

7 /10 İngiliz basınına da yansıyan haberlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferde yarış halinde olduğu ifade edildi.

8 /10 Fenerbahçe'nin oyuncunun yüksek bonservis ücreti nedeniyle kiralama yoluna gideceği öğrenildi.

9 /10 Bu sezon toplamda 27 maçta süre alan Rashford, 7 gol ve 3 asistle oynadı.