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Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü: Taraftarları heyecanlandıran görüşme

Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü: Taraftarları heyecanlandıran görüşme

Haber Merkezi
10:3925/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan ayrılacak olan Marcus Rashford'ın peşine düştü. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Rashford için görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden her iki takım da, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan ayrılacak olan Marcus Rashford için harekete geçti.

Manchester United Teknik Direktörü Reben Amorim, "Rashford'u kadro dışı bırakmak benim kararım. Oynamak istiyor, deniyor. Bu benim kararım, sadece benim kararım." ifadelerini kullanmştı.



27 yaşındaki İngiliz oyuncunun temsilcileri hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile iletişime geçti.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rashford için görüşmelerin geçtiğimiz günlerde yapıldığı iddia edildi.

İngiliz basınına da yansıyan haberlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferde yarış halinde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin oyuncunun yüksek bonservis ücreti nedeniyle kiralama yoluna gideceği öğrenildi.

Bu sezon toplamda 27 maçta süre alan Rashford, 7 gol ve 3 asistle oynadı.

Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan sol kanat oyuncusunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 55 milyon euro.

#Marcus Rashford
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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