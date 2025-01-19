Marcus Rashford'un transferi an meselesi: Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Manchester United'da forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği İngiliz yıldız Marcus Rashford'un adı transferde anılmaya devam ediyor. 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun yeni takımı için perşembe günü sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi.
Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in göreve gelişi sonrası forma şansı bulamayan İngiliz yıldız Marcus Rashford'un adı transfer anılmaya devam ediyor.
Milan'a transferi direkten dönen Rashford için Alman basını Bild'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un Marcus Rashford'u kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.
Yapılan görüşmelerin olumlu devam etmesi sonucunda İngiliz yıldızın Dortmund için perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
27 yaşındaki İngiliz oyuncu için Barcelona'nın da devrede olduğu ve Katalan devinin bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
Bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 7 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Rashford'un güncel piyasa değeri 55 milyon euro.