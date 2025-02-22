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Penaltıyı atmak için takım arkadaşlarıyla tartıştı! Hocası oyundan aldı

Penaltıyı atmak için takım arkadaşlarıyla tartıştı! Hocası oyundan aldı

12:0222/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
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İtalya Serie A'da Udinese'nin deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleye Lorenzo Lucca damga vurdu. Penaltı atışında, takım arkadaşlarıyla tartışan Lucca, golünü atmasına rağmen teknik direktörü tarafından oyundan alındı. Maçta yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Udinese'nin Lecce'yi 1-0 yendiği maçta takım arkadaşlarıyla penaltıyı kullanma tartışmasına giren futbolcu Lorenzo Lucca, takımını öne geçirdikten sonra 36. dakikada oyundan alındı.

Serie A'nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, maçı 32. dakikada Lucca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmada VAR müdahalesi ile tartışmalı bir penaltı kazanan Udinese'de takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'in yerine topun başına Lucca geçti.

Lucca'nın penaltıyı kullanma isteği takım arkadaşları tarafından tepki görürken hakem de penaltıyı kullanma ısrarı sırasında takım arkadaşlarıyla yaşanan tartışmalar ve geciken penaltı atışı nedeniyle oyuncuya sarı kart gösterdi.

Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için Lucca ile tartışsa da 24 yaşındaki İtalyan oyuncu penaltı atışını kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Lucca'nın kaydettiği bu penaltı golüne ise takım arkadaşları sevinmedi. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, 32. dakikada penaltı golünü atan Lucca'yı penaltı atışından 4 dakika sonra 36. dakikada oyundan çıkardı.

#Udinese
#Lorenzo Lucca
#İtalya Serie A

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