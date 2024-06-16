EURO 2024 D Grubu'nda Polonya ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Polonya - Hollanda maç kadrosu ve ilk 11'ler haberimizde.
Polonya - Hollanda Maç Kadrosu
İlk 11'ler
Polonya
1 Wojciech Szczesny
2 Bartosz Salamon
5 Jan Bednarek
14 Jakub Kiwior
10 Piotr Zielinski
13 Taras Romanchuk
19 Przemyslaw Frankowski
20 Sebastian Szymanski
21 Nicola Zalewski
26 Kacper Urbanski
16 Adam Buksa
Hollanda
1 Bart Verbruggen
4 Virgil van Dijk
5 Nathan Ake
6 Stefan de Vrij
22 Denzel Dumfries
7 Xavi Simons
14 Tijjani Reijnders
16 Joey Veerman
24 Jerdy Schouten
10 Memphis Depay
11 Cody Gakpo