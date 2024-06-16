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Spor

Polonya - Hollanda Maç Kadrosu - İlk 11’ler

15:51 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 16:23 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

EURO 2024 D Grubu'nda Polonya ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Polonya - Hollanda maç kadrosu ve ilk 11'ler haberimizde.

1/ 2


Polonya - Hollanda Maç Kadrosu

İlk 11'ler

Polonya

1 Wojciech Szczesny

2 Bartosz Salamon

5 Jan Bednarek

14 Jakub Kiwior

10 Piotr Zielinski

13 Taras Romanchuk

19 Przemyslaw Frankowski

20 Sebastian Szymanski

21 Nicola Zalewski

26 Kacper Urbanski

16 Adam Buksa   



2/ 2

Hollanda

1 Bart Verbruggen

4 Virgil van Dijk

5 Nathan Ake

6 Stefan de Vrij

22 Denzel Dumfries

7 Xavi Simons

14 Tijjani Reijnders

16 Joey Veerman

24 Jerdy Schouten

10 Memphis Depay

11 Cody Gakpo  


#Polonya
#Hollanda
#Avrupa Şampiyonası
#EURO 2024
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