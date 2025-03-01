Real Madrid, İspanya La Liga 26. haftasında deplasmanda Real Betis’e konuk olacak. Bu akşam saat 20.30’da oynanacak karşılaşma S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak. Carlo Ancelotti’nin bu maçta milli yıldız Arda Güler’e ilk 11’de yer vermesi bekleniyor. Real Betis - Real Madrid maçının canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
La Liga 26. haftasında Real Betis ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Real Madrid'e rakip olduğu son dokuz La Liga maçını kazanamayan Real Betis, bu rekabette daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2002 ile 2007 arasındaki dönemde yaşadı.
Real Betis'e konuk olduğu son 10 La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (6G 3B), tek mağlubiyetini Mart 2020'de yaşadı. Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Bayern Münih ile birlikte ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Real Madrid (11).
Real Betis formasıyla iki gol attığı ikinci La Liga maçını geçen hafta Getafe karşısında oynayan Isco, Real Madrid'e rakip olduğu altı lig karşılaşmasında sadece bir gol sevinci yaşadı. Real Madrid formasıyla La Liga'daki 200'üncü maçına çıkmaya hazırlanan Fede Valverde, kulüp tarihinde bu sayıya ulaşan 48'inci oyuncu olacak.
ARDA GÜLER İLK 11’DE VAR MI?
Teknik direktör Carlo Ancelotti milli yıldız Arda Güler’e son oynanan Real Sociedad maçında ilk 11’de yer vermişti. 20 yaşındaki yıldızın bu maçtada ilk 11 çıkması bekleniyor.
REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Betis - Real Madrid maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma S SPORT, S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
REAL BETİS - REAL MADRİD CANLI İZLE
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