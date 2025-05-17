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Real Madrid ilk transferini açıkladı: Arda Güler'e 60 milyon euroluk takım arkadaşı

Real Madrid ilk transferini açıkladı: Arda Güler'e 60 milyon euroluk takım arkadaşı

14:4117/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
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Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Bournemouth'un genç oyuncusu Dean Huijsen'i renklerine bağladı.

LaLiga kulübü Real Madrid, yeni sezonun ilk transferini yaptı.

Eflatun-beyazlılar, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.

İspanyol devi, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.

Real Madrid'in İspanyol futbolcunun 59.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini Bournemouth'a ödeyeceği bildirildi.

İspanya Milli takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.

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