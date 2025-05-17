Real Madrid ilk transferini açıkladı: Arda Güler'e 60 milyon euroluk takım arkadaşı

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Bournemouth'un genç oyuncusu Dean Huijsen'i renklerine bağladı.
LaLiga kulübü Real Madrid, yeni sezonun ilk transferini yaptı.
Eflatun-beyazlılar, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.
İspanyol devi, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.
Real Madrid'in İspanyol futbolcunun 59.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini Bournemouth'a ödeyeceği bildirildi.
İspanya Milli takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.