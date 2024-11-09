Real Madrid Osasuna maçında kabusu yaşadı! 3 oyuncu birden sakatlandı

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Zorlu mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan eflatun-beyazlılarda 3 yıldız sakatlık yaşadı.
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in yedek başladığı maçta sahasında Osasuna'yı ağırladı.
Eflatun-beyazlı ekip Vinicius Junior ile Jude Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken 3 şok sakatlıkla sarsıldı.
20. dakikada sakatlanan Rodrygo yerini Brahim Diaz'a bırakırken Brezilyalı futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
10 dakika sonra Eder Militao da dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Yıldız isim de oyun alanını gözyaşlarıyla terk terk etti.
Madrid ekibinde ilk yarı bitmeden Lucas Vazquez'in sakatlanması moralleri bozdu.
Real Madrid teknik ekibi, oyuncu değişikliği hakkının bitmemesi için Vazquez'den ilk yarı bitene kadar sakat şekilde oynamasını talep etti.