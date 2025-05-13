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Real Madrid’de kriz: Bellingham ve Mbappé nedeniyle ayrılmak istiyor

Real Madrid’de kriz: Bellingham ve Mbappé nedeniyle ayrılmak istiyor

16:4313/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Real Madrid soyunma odasında Rodrygo’nun Jude Bellingham ve Kylian Mbappé’ye odaklanan ilgiden duyduğu rahatsızlık kriz yarattı. 24 yaşındaki Brezilyalı forvet, Mbappé, Vinicius Jr. ve Bellingham’ın medyada ve kulüpte sürekli öne çıkarılmasından bıktığını düşünüyor.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid soyunma odasında Brezilyalı forvet Rodrygo'nun merkezinde bazı sorunlar yaşanıyor ve Rodrygo, Real Madrid'de oynamak istemiyor.


24 yaşındaki forvet, Real Madrid'in Barcelona'ya karşı 4-3 kaybettiği El Clasico'da hiç forma şansı bulamadı.


Rodrygo'nun kendini evine kapattığı ve yaz aylarında transfer olmak için baskı yaptığı söyleniyor.


Rodrygo'nun Jude Bellingham ile Kylian Mbappe'nin yarattığı ilgi ve gündemden rahatsız olduğu söyleniyor.


Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanırken yerini Xabi Alonso'nun alacağı söyleniyor.

2019 yazında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan Rodrygo bu süreçte 250'den fazla kez Beyaz formayı taşıdı.

Premier Lig devleri Liverpool, Arsenal ve Manchester City'nin Rodrygo ile ilgilendiği söyleniyor. Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'le sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor.


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