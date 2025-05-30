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Real Madrid’den tarihi hamle: Liverpool’un yıldızı 6 yıllık sözleşme imzaladı!

Real Madrid’den tarihi hamle: Liverpool’un yıldızı 6 yıllık sözleşme imzaladı!

14:4130/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Real Madrid, Liverpool’un 26 yaşındaki yıldızı Trent Alexander-Arnold’ı bedelsiz olarak transfer etti. 6 yıllık sözleşmeyle eflatun-beyazlılara katılan İngiliz sağ bek, yeni bir şampiyonluk hikayesi yazmak için sahneye çıkacak.

Altyapısında yetiştiği Liverpool'a veda eden Trent Alexander-Arnold'ın yeni adresi Real Madrid oldu.


Eflatun-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı. Arnold, Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin başlaması sonrası 2. transfer oldu.


İspanyol devi, daha önce de Bournemouth'tan Dean Huijsen'i kadrosuna katmıştı.


Real Madrid'in açıklamasında, Alexander-Arnold'ın 14 Haziran'da ABD'de başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyeceği belirtildi.


Trent Alexander-Arnold, Liverpool kariyerinde toplam 373 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 yaşındaki İngiliz, 27 gol ve 96 asistlik skor katkısı verdi.


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