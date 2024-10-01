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Real Madrid'e yıldız oyuncudan kötü haber: 2-3 hafta yok

Real Madrid'e yıldız oyuncudan kötü haber: 2-3 hafta yok

16:081/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Atletico Madrid maçında sakatlanan Real Madrid'in başarılı kalecisi Thibaut Courtois'tan kötü haber geldi. 32 yaşındaki Belçikalının sol bacağından sakatlandığı aktarıldı. İşte Thibaut Courtios'un son durumu...

Real Madrid forması giyen başarılı file bekçisi Thibaut Courtois'tan kötü haber geldi.

Madrid'den yapılan açıklamada yıldız ismin sakatlığının sol bacağında olduğu belirtildi.

Sakatlanan Courtois'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı milli takım arasının ardından takıma döneceği aktarıldı.

Bu sezon tüm maçlara ilk 11'de başlayan Courtios, 3 maçta kalesini gole kapattı.

#Real Madrid
#Thibaut Courtois
#Sakatlık

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