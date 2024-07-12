Ronald Koeman'dan büyük övgü: Türkiye finali hak ediyordu

Türk Milli Takımı'nın genel performansı ve 2-1 kazandığınız çeyrek final maçı hakkında neler söylersiniz?





Türkiye, turnuvanın en hırslı ve arzulu oynayan takımıydı. Tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Maçın ikinci yarısında önlem almasaydık, bizi de eleyebilirlerdi. Çok heyecanlı bir maç oldu.