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Spor

Ronald Koeman'dan büyük övgü: Türkiye finali hak ediyordu

11:14 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 11:40 - 12/07/2024 Cuma
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A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 çeyrek finalinde karşılaştığı ve 2-1 mağlup olduğu Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.











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Hollanda'nın tecrübeli hocası Ronald Koeman, Hürriyet'e konuştu ve ay-yıldızlı ekibe övgüler yağdırdı. İşte o röportaj...










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Türk Milli Takımı'nın genel performansı ve 2-1 kazandığınız çeyrek final maçı hakkında neler söylersiniz?


Türkiye, turnuvanın en hırslı ve arzulu oynayan takımıydı. Tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Maçın ikinci yarısında önlem almasaydık, bizi de eleyebilirlerdi. Çok heyecanlı bir maç oldu.

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Özellikle son dakikalarda bir hayli korktuk. Ben Hollanda ile Türkiye'nin finalde karşılaşmasını isterdim çünkü finali bu iki takım hak ediyordu.























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EURO 2024'teki Türk taraftarları nasıl buldunuz?


Kabul etmek lazım ki, Türk taraftarlar turnuvanın en iyi taraftarlarıydı. Takımlarına verdikleri destek ve coşkularından çok etkilendim.

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Türk kulüplerinden bugüne dek hiç teknik direktörlük teklifi aldınız mı?


(Gülerek) Türkiye çok güzel bir ülke. Adeta futbol ile yaşıyorlar. Ama günlük. Kazandığınızda iyi, kaybettiğinizde birden kötü oluyorsunuz. Bana daha önce Türkiye'den ciddi projelerle geldiler ama kabul etmedim.





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Ben şu an Hollanda Milli Takımı'nın başında çok mutluyum. Gelecek için büyük projelerimiz var. 2026 Dünya Kupası'nı hedefliyoruz.

#Ronald Koeman
#Türkiye
#EURO 2024
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