Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde deplasmanda Salzburg ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Trabzonspor U19 takımı 2-1’lik skorla maçtan galip geldi ve finale yükseldi. Galibiyet golleri dakika 72’de Yiğit Kemal Turan ve 89’ Boran Başkan’dan geldi. Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Trabzonspor U19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaştı.
Salzburg’da 39. dakikada Oliver Lukic penaltı kaçırdı.
Maçta Trabzonspor dakika 72’de Yiğit Kemal Turan ile 1-0 öne geçti.
Salzburg ise 85. dakikada John Olof Mellberg ile 1-1’lik eşitliği yakaladı.
Maçta son sözü dakika 89’da Boran Başkan söyledi ve 2-1’lik skorla Trabzonspor U19 takımı finale yükseldi.
Salzburg U19 1-2 Trabzonspor U19 Maç Özeti
Salzburg U19 1-2 Trabzonspor U19 maç özetini izlemek için TIKLAYIN.