Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde deplasmanda Salzburg ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Trabzonspor U19 takımı 2-1’lik skorla maçtan galip geldi ve finale yükseldi. Galibiyet golleri dakika 72’de Yiğit Kemal Turan ve 89’ Boran Başkan’dan geldi. Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 Trabzonspor U19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaştı.



2 /6 Salzburg’da 39. dakikada Oliver Lukic penaltı kaçırdı.

3 /6 Maçta Trabzonspor dakika 72’de Yiğit Kemal Turan ile 1-0 öne geçti.



4 /6 Salzburg ise 85. dakikada John Olof Mellberg ile 1-1’lik eşitliği yakaladı.



5 /6 Maçta son sözü dakika 89’da Boran Başkan söyledi ve 2-1’lik skorla Trabzonspor U19 takımı finale yükseldi.