Shakhtar'da Arda Turan ilk maçına çıktı: "Bu kadarını beklemiyordum"

'Bu kadarını beklemiyordum'

"Her şeyden çok memnunum. Harika bir tepki gösterdiler. Bravo! Bu kadarını beklemiyordum, beni çok hoş bir şekilde şaşırttılar. Kendi ilkelerimize odaklandık. Ancak gördüklerimiz gelecek için çok cesaret verici. Bu şekilde oynamalılar dinamik olarak, enerjik olarak. Bugünden çok memnunum. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum."