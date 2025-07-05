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Shakhtar'da Arda Turan ilk maçına çıktı: "Bu kadarını beklemiyordum"

Shakhtar'da Arda Turan ilk maçına çıktı: "Bu kadarını beklemiyordum"

16:115/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç çalıştırıcı Arda Turan ilk maçına HNK Gorica karşısında çıktı. Turan, karşılaşmanın ardından takımı hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapmasında ilk maçına Arda Turan yönetiminde çıkan Shakhtar Donetsk rakibi HNK Gorica'yı Eguinaldo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ukrayna temsilcisinin başında ilk kez sahne alan teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

'Daha dinamik hale getirmeye çalışıyoruz'

"Bugün oyuncular çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Sahada istediğim her şeyi çok gördüm. Tabii ki, uzun bir aradan sonra yeni ilkeler getirmeye çalışıyoruz, oyunlarını daha dinamik hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün baskı, topa sahip olma, hücumda verimlilik... "

'Bu kadarını beklemiyordum'

"Her şeyden çok memnunum. Harika bir tepki gösterdiler. Bravo! Bu kadarını beklemiyordum, beni çok hoş bir şekilde şaşırttılar. Kendi ilkelerimize odaklandık. Ancak gördüklerimiz gelecek için çok cesaret verici. Bu şekilde oynamalılar dinamik olarak, enerjik olarak. Bugünden çok memnunum. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum."

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