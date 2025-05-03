Sivasspor’da yıldız futbolcudan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama

"Süper Lig bizim için biraz zorlu geçiyor. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Hocamız yoğun bir şekilde çalıştırıyor bizi. Önemli bir Galatasaray maçımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Rıza Çalımbay ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu kadar deneyimli ve bilgili bir hocayla çalıştığım için mutluyum. Tadını çıkarmaya çalışıyorum.