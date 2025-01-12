Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Sivasspor, bu transferlerin açıklanma videosunda, 'Gassal' dizisine gönderme yaptı.
Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, kadrosunu Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci ile güçlendirdi.
Yiğidolar, her iki oyuncuyla da sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Sivasspor, bu transferlerin açıklanma videosunda, 'Gassal' dizisine gönderme yaptı.
Videoda; oyuncuların meslekleri sorulduğunda, futbolcu olduklarını ve sigortalarının yapıldığının söylenmesi, sosyal medyaya damga vurdu.