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Süper Lig ekibinden sosyal medyaya damga vuran transfer videosu: 'Gassal' dizisine gönderme

Süper Lig ekibinden sosyal medyaya damga vuran transfer videosu: 'Gassal' dizisine gönderme

Haber Merkezi
12:0112/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Sivasspor, bu transferlerin açıklanma videosunda, 'Gassal' dizisine gönderme yaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, kadrosunu Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci ile güçlendirdi.

Yiğidolar, her iki oyuncuyla da sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

 Sivasspor, bu transferlerin açıklanma videosunda, 'Gassal' dizisine gönderme yaptı.

Videoda; oyuncuların meslekleri sorulduğunda, futbolcu olduklarını ve sigortalarının yapıldığının söylenmesi, sosyal medyaya damga vurdu.

Gassal dizisindeki sahneyi izlemek için tıklayınız

#Sivasspor
#Süper Lig
#Gassal

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