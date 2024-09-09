Sol kanata genç yetenek: Galatasaray Nicola Zalewski transferini bitiriyor

Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ile yollarını ayıran Galatasaray, sol kanat ve sol bek pozisyonlarında oynayabilecek futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Cimbom Serie A’da forma giyen genç yetenek Zalewski için Roma’nın kapısını çaldı. Detaylar haberimizde.
Transfer dönemi sona ermeden kanat takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın Nicola Zalewski için görüşmeler yaptığı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Roma forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yi bonservisiyle transfer etmek için görüşmelere başladı.
Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ile yollarını ayıran sarı kırmızılıların kanat rotasyonunu Nicola Zalewski ile dolduracağı belirtildi.
Roma'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zalewski'yi kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların menajer George Gardi aracılığı ile temaslarını ilerlettiği aktarıldı.
İtalyan ekibin altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu sol bek, sol orta saha ve sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor.
Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç futbolcu, Roma'da çıktığı 109 maçta 2 ve 7 asistlik performans sergiledi.
Nicola Zalewski kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Nicola Zalewski, yükselen bir yıldız olarak gösterilen genç ve yetenekli bir futbolcudur. İtalya'da doğmuş olmasına rağmen Polonya milli takımını tercih etmiştir.
Sol bek pozisyonunda görev yapsa da sol kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü bir oyuncudur. Zalewski hızlı, çevik ve dripling becerileriyle dikkat çekiyor.
Nicola Zalewski, 23 Ocak 2002 tarihinde İtalya'nın Tivoli şehrinde doğmuştur.
Profesyonel kariyerine Roma altyapısında başlayan Zalewski, kısa sürede A takıma yükselerek önemli maçlarda forma şansı buldu.
Roma'da hem sol bek hem de sol kanat olarak görev yapmıştır.