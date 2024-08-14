Süper Kupa finalinde dikkat çekti: Beşiktaş'ı pişman etti

Beşiktaş'ın iki sezon önce imzanın kıyısından döndüğü Atalanta'lı futbolcu, sergilediği performansla siyah-beyazlı camiayı pişman etti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş, 2022 yılında stoper takviyesi için gündemine Djugarden'da forma giyen Isak Hien'i almıştı.
İsveçli futbolcu ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.
İsveç ekibinin sportif direktörü Andersson o dönem, "Hien'le gittikçe daha fazla ilgilenen kulüp var. Şu anda 3 kulüple görüşüyoruz. Bize uyan ücret karşılığında gitmesine izin verebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Hien de o yıl, İtalyan ekibi Hellas Verona'ya 4.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Başarılı stoper, gösterdiği performansın ardından ocak ayında 8.5 milyon euro bedelle Atalanta'ya transfer oldu.
Real Madrid'e karşı oynadıkları Süper Kupa finaline ilk 11'de başlayan Isak Hien, taraftarlardan tam not aldı.
ISAK HIEN KİMDİR?
13 Ocak 1999 tarihinde İsveç'te dünyaya gelen Hien, kariyerine Djursholm altyapısında başladı.
Vasalund, Djugarden, Hellas Verona ve Atalanta'da forma giyen Hien, 1.91 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Burkina Faso asıllı İsveçli futbolcu, İsveç Milli Takımı ile 12 karşılaşmada görev aldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Hien'in Atalanta ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.