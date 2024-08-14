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Spor

Süper Kupa finalinde dikkat çekti: Beşiktaş'ı pişman etti

23:34 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:35 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Beşiktaş'ın iki sezon önce imzanın kıyısından döndüğü Atalanta'lı futbolcu, sergilediği performansla siyah-beyazlı camiayı pişman etti. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş, 2022 yılında stoper takviyesi için gündemine Djugarden'da forma giyen Isak Hien'i almıştı.









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İsveçli futbolcu ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.










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İsveç ekibinin sportif direktörü Andersson o dönem, "Hien'le gittikçe daha fazla ilgilenen kulüp var. Şu anda 3 kulüple görüşüyoruz. Bize uyan ücret karşılığında gitmesine izin verebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.









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Hien de o yıl, İtalyan ekibi Hellas Verona'ya 4.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.








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Başarılı stoper, gösterdiği performansın ardından ocak ayında 8.5 milyon euro bedelle Atalanta'ya transfer oldu.








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Real Madrid'e karşı oynadıkları Süper Kupa finaline ilk 11'de başlayan Isak Hien, taraftarlardan tam not aldı.





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ISAK HIEN KİMDİR?


13 Ocak 1999 tarihinde İsveç'te dünyaya gelen Hien, kariyerine Djursholm altyapısında başladı.






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Vasalund, Djugarden, Hellas Verona ve Atalanta'da forma giyen Hien, 1.91 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.





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Burkina Faso asıllı İsveçli futbolcu, İsveç Milli Takımı ile 12 karşılaşmada görev aldı.



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Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Hien'in Atalanta ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

#Beşiktaş
#Süper Kupa
#Atalanta
#Isak Hien
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