Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde bugün saat 17.45’te Bodrum FK’yı ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Batagov, Savic, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan bu maçta forma giyemeyecek. Bodrum FK'de ise tedavilerine devam edilen Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan ve Haqi, Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek. Peki, Trabzonspor - Bodrum FK maçı hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

1 /8 Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

2 /8 Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselme peşinde.

3 /8 D Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Bodrum FK ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.



4 /8 Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.



5 /8 TRABZONSPOR’DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Batagov, Savic, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan bu maçta forma giyemeyecek.



6 /8 BODRUM FK’DA 4 EKSİK

Bodrum FK'de ise tedavilerine devam edilen Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan ve Haqi, Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

7 /8 TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Mendy, Zubkov, Cham, Visca, Banza Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Ege Bilsel, Fredy, Okita, Puşcaş





