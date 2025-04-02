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CANLI İZLE || Trabzonspor - Bodrum FK maçı hangi kanalda?

CANLI İZLE || Trabzonspor - Bodrum FK maçı hangi kanalda?

17:312/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde bugün saat 17.45’te Bodrum FK’yı ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Batagov, Savic, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan bu maçta forma giyemeyecek. Bodrum FK'de ise tedavilerine devam edilen Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan ve Haqi, Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek. Peki, Trabzonspor - Bodrum FK maçı hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselme peşinde.

D Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Bodrum FK ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.


Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.


TRABZONSPOR’DA 5 EKSİK


Trabzonspor'da sakatlıkları süren Batagov, Savic, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan bu maçta forma giyemeyecek.


BODRUM FK’DA 4 EKSİK


Bodrum FK'de ise tedavilerine devam edilen Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan ve Haqi, Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Mendy, Zubkov, Cham, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Ege Bilsel, Fredy, Okita, Puşcaş





TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?



Trabzonspor - Bodrum FK maçı saat 17.45’te A SPOR ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.



#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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