Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19 ile karşılaşacak. Akyazı’da bu akşam saat 18.00’de başlayacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Alessandro Dudic yönetecek. Turnuvaya 2. turdan başlayan Trabzonspor ilk olarak Buducnost'u elemiş ardından da Sarajevo'yu devre dışı bırakmıştı. Son 32 turunda Juventus'un, son 16'da ise Atalanta'nın gençlerini geçen temsilcimiz Inter'in rakibi olmuştu. Bordo-mavililer yarı final için rakibi karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak. Peki, Trabzonspor U19 - Inter maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor U19 - Inter U19 canlı izleme ekranı.

1 /7 UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde bugün İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.



2 /7 Girişlerin VIP tribünü haricinde ücretsiz olacağı karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.



3 /7 Turnuvaya 2. turdan başlayan Trabzonspor U19 takımı ilk olarak Buducnost'u elemiş ardından da Sarajevo'yu devre dışı bırakmıştı.



4 /7 Son 32 turunda Juventus'un, son 16'da ise Atalanta'nın gençlerini geçen temsilcimiz Inter'in rakibi olmuştu.



5 /7 TRABZONSPOR U19 - INTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

6 /7

TRABZONSPOR U19 - INTER U19 CANLI İZLE Trabzonspor U19 - Inter U19 maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



