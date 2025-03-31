UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor’un U19 Takımı Akyazı’da Inter’ı ağırlayacak. Son 16 turunda Atalanta’yı penaltı atışlarında eleyen bordo-mavili gençler yarı final için sahaya çıkacak. Peki, Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar.
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde güçlü rakibi Inter U19’u konuk edecek.
Papara Park’ta oynanacak bu kritik mücadelede bordo-mavililer, sahasında galip gelerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.
Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
BİLETLER ÜCRETSİZ!
Trabzonspor’un önceki turlardaki iç saha maçlarında olduğu gibi, bu karşılaşmada da taraftarlar ücretsiz olarak stada girebilecek. Bordo-mavili gençlere destek vermek isteyen futbolseverler, Papara Park tribünlerinde yerini alabilecek.
TRABZONSPOR U19 - INTER U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı 1 Nisan Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ve UEFA.tv ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR U19 INTER’İ ELERSE YARI FİNALDE KİMİNLE KARŞILAŞACAK?
Trabzonspor U19 Takımı, Inter’i elemesi durumunda yarı finalde Salzburg - Olympiakos maçının galibiyle karşılaşacak.