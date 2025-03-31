Trabzonspor U19

BİLETLER ÜCRETSİZ!

Trabzonspor’un önceki turlardaki iç saha maçlarında olduğu gibi, bu karşılaşmada da taraftarlar ücretsiz olarak stada girebilecek. Bordo-mavili gençlere destek vermek isteyen futbolseverler, Papara Park tribünlerinde yerini alabilecek.



