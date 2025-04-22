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Transfer savaşı başladı! Real, Barca, Münih, City ve PSG onu istiyor

Transfer savaşı başladı! Real, Barca, Münih, City ve PSG onu istiyor

15:0822/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Newcastle United’ın 24 yaşındaki İtalyan yıldızı Sandro Tonali, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini açıklayan orta saha, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Manchester City ve PSG gibi devlerin radarına girdi.

Premier League ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali, dünya devlerini peşine taktı.


24 yaşındaki İtalyan orta sahasının sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından Avrupa devleri transfer için sıraya girdi. 

CaughtOffside'ın haberine göre; Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Manchester City ve Paris Saint-Germain Sandro Tonali ile ilgilineniyor.


Newcastle United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro Tonali için kulübü 80 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.


Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Sandro Tonali, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro.

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