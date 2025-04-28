Transfere ablası aracı olacak! Galatasaray temaslara başladı

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına da başladı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği yıldız isimde sürpriz bir detay ortaya çıktı. Ablası da Galatasaray'a transfer olmak üzere olan deneyimli futbolcunun gelişi kolaylaşabilir. İşte ayrıntılar...

1 /6 14 yıldır kalesini koruduğu Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında bitecek olan Muslera'nın, ülkesi Uruguay'a dönmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı formayla bu sezon 39 resmi maça çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 52 gol görürken, 10 maçı ise gol yemeden tamamladı.

2 /6 Sarı kırmızılı formayla bu sezon 39 resmi maça çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 52 gol görürken, 10 maçı ise gol yemeden tamamladı.

3 /6 NTV Spor'un AS'tan aktardığı habere göre; sarı-kırmızılılar Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

4 /6 Haberde, Sloven kalecinin basketbolcu ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer olmak üzere olduğu kaydedildi.

5 /6 Abla Oblak'ın şu anda Türkiye'de bulunduğu ve bu durumun Jan Oblak'ın sarı-kırmızılı takıma transferini kolaylaştırabileceği kaydedildi.