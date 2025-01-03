İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Mestalla stadyumunda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Son dokuz karşılaşmanın altısını kaybeden Real Madrid küme düşme hattında olan Valencia’ya karşı galibiyet arayacak. Real Madrid’i konuk etti son 10 La Liga maçının sadece ikisini kaybeden Valencia bu kritik maçtan galip gelerek bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Valencia - Real Madrid maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /11 İspanya La Liga 19. haftasında Valencia sahasında Real Madrid’i konuk ediyor.



2 /11 Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak.



3 /11 La Liga tarihinde en fazla mağlup olduğu takım Real Madrid olan Valencia (93M), son dokuz karşılaşmanın altısını kaybetti (2G 1B) ve bu karşılaşmaların sadece birinde kalesini gole kapatabildi (1-0; Mayıs 2023).



4 /11 Valencia'ya konuk olduğu son 10 La Liga maçının sadece ikisini kazanan Real Madrid (3B 5M), daha önceki beş karşılaşmayı kayıpsız geçmişti (2009-2013).



5 /11 2024'te evinde oynadığı La Liga maçlarının altısını kaybeden Valencia'nın, lig tarihinde daha fazla iç saha mağlubiyeti yaşadığı iki takvim yılı bulunuyor: 2016 (10M) & 2007 (7M).



6 /11 La Liga'da bu sezon en fazla penaltı vuruşu kullanan takım olan Real Madrid (7), aynı zamanda rakipleri penaltı kullanmayan tek ekip konumunda.



7 /11 Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'un La Liga kariyerinde Osasuna ile birlikte en fazla gol attığı takım Valencia (10).



8 /11 İki takım 188. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Real Madrid rakibini 99 kez mağlup etti.



9 /11 Valencia 48 galibiyet alırken 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



10 /11 VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİYOR, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Valencia - Real Madrid maçı EXXEN, S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

