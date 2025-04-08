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VAR istediğini görüyor

VAR istediğini görüyor

09:068/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Kadıköy'de 1-0 önde iken devreye giren VAR'ın, Fenerbahçe'yi maça ortak eden skandal kararına tepkiler sürüyor. Rakibiyle girdiği pozisyonda ilk faulü Osayi'nin yaptığını görmezden gelen VAR, devamında Mustafa'nın müdahalesine odaklanıp, "Ceza sahası içinde" tespiti yaparak ev sahibi ekip lehine penaltıya hükmetti.

Trabzonspor, Kadıköy deplasmanında 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı ikinci yarıda yediği gollerle 4-1 mağlup tamamlarken, Fenerbahçe'yi maça ortak eden VAR hakemleri oldu.

İlk yarıda rakibinden iyi oynayan bordo-mavililer, Draguş'un golüyle öne geçti. Fırtına ikinci yarıya da etkili başlarken, aleyhine çalınan penaltı bir anda Fenerbahçe'nin maça ortak olmasını sağladı. 

49. dakikadaki pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın Osayi Samuel'e müdahalesine Mehmet Türkmen faul çaldı. Devreye giren VAR, faulün ceza sahası içinde olduğuna hükmetti. Türkmen de VAR'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi. 

Sayısız kamera görüntüsünü izleyen VAR, sadece pozisyonun "içeride mi-dışarıda mı" olduğuna bakarken, birçok açıdan net görüldüğü üzere Osayi'nin, Mustafa'nın hareketinden önce rakibinin ayağına bastığı görüntüleri es geçti. 

Mustafa Eskihellaç'a yapılan açık faulü görmeyip, saha içindeki hakem Mehmet Türkmen'i penaltıya yönlendiren VAR'ın, etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe'yi adeta ayağa kaldırması, futbol kamuoyunda "Hatadan öte (!) bir karar" olarak değerlendirildi. 

Yayıncı kuruluşun Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran'dan oluşan hakem triosu da, penaltı kararının yanlış olduğunda birleşti. Üç hakem de ilk müdahaleyi Osayi Samuel yaptığı için faul düdüğünün Trabzonspor lehine çalınması gerektiğini dile getirdi.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor

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