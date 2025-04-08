VAR istediğini görüyor

Yayıncı kuruluşun Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran'dan oluşan hakem triosu da, penaltı kararının yanlış olduğunda birleşti. Üç hakem de ilk müdahaleyi Osayi Samuel yaptığı için faul düdüğünün Trabzonspor lehine çalınması gerektiğini dile getirdi.