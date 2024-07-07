Virgil van Dijk milli oyuncuyu öve öve bitiremedi

"Elinizden gelen her şeyi yapmalısınız ve biz de yaptık. Bir kurtarışa, bir müdahaleye ya da başka bir şeye herkesin nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Bunu birlikte yaptık ve yarı finale çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi toparlanıp bir başka zorlu maça hazırlanacağız."