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Spor

Zalewski'nin Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

10:35 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 11:21 - 13/09/2024 Cuma
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Transfer döneminin kapanmasına saatler kala temaslarını sıklaştıran Galatasaray'ın bir süredir gündemini meşgul eden Nicola Zalewski'nin, sarı-kırmızılılardan talep ettiği maaş ve transfer şartları ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Transfer döneminin son gününe gelinirken, Galatasaray ile Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski arasındaki pazarlıklar devam ediyor.







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NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığına göre; İtalyan takımı, Galatasaray'ın 11 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar ile birlikte sonra satıştan pay teklifini kabul etti.





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Zalewski ile yapılan görüşmelerde ise henüz anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.





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Haber detayında, Polonyalı futbolcunun sarı kırmızılılardan yıllığı net 3.2 milyon Euro'dan 4 sezonluk sözleşme, 500 bin Euro imza parası ve 15 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi istediği ifade edildi.



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Bu şartlarla anlaşmanın gerçekleşmesinin zor olduğu kaydedildi ve Galatasaray'ın son bir girişimde daha bulunacağı ileri sürüldü.






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22 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların yeni teklifini beklerken, Roma'dan da bir hamle geldiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski'ye teklifi kabul etmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.



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Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde İtalyan kulübünde, Nicola Zalewski'nin kadro dışı bırakılma ihtimalinin gündeme geleceği belirtildi.



#Nicola Zalewski
#Galatasaray
#Roma
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