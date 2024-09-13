Zalewski'nin Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala temaslarını sıklaştıran Galatasaray'ın bir süredir gündemini meşgul eden Nicola Zalewski'nin, sarı-kırmızılılardan talep ettiği maaş ve transfer şartları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Transfer döneminin son gününe gelinirken, Galatasaray ile Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığına göre; İtalyan takımı, Galatasaray'ın 11 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar ile birlikte sonra satıştan pay teklifini kabul etti.
Zalewski ile yapılan görüşmelerde ise henüz anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.
Haber detayında, Polonyalı futbolcunun sarı kırmızılılardan yıllığı net 3.2 milyon Euro'dan 4 sezonluk sözleşme, 500 bin Euro imza parası ve 15 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi istediği ifade edildi.
Bu şartlarla anlaşmanın gerçekleşmesinin zor olduğu kaydedildi ve Galatasaray'ın son bir girişimde daha bulunacağı ileri sürüldü.
22 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların yeni teklifini beklerken, Roma'dan da bir hamle geldiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski'ye teklifi kabul etmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.
Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde İtalyan kulübünde, Nicola Zalewski'nin kadro dışı bırakılma ihtimalinin gündeme geleceği belirtildi.