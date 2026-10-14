KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA ÇIKACAK MI? 2000 sonrasına Kademeli emeklilik son dakika geldi mi? Prim gün yaş tablosu

EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yaş şartıyla karşı karşıya kalan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunanlar, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının uygulanacağı yeni bir sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini araştırıyor. Konuyla ilgili TBMM'ye daha önce sunulan tekliflerden biri hâlen komisyonda bulunuyor; ancak kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir yasa henüz bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi? 2000-2008 arası sigortalılar için yeni düzenleme ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartları belli oldu mu? İşte son durum...