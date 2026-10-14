16:37, 14/10/2026, Çarşamba
Tekirdağ’da fırtına balıkçıları limana döndürdü
Tekirdağ’da etkili olan fırtına ve yağış, balıkçıların denize açılmasını zorlaştırdı. Hava koşullarının kötüleşmesi üzerine tekneleriyle limana dönen balıkçılar, fırtınanın etkisini kaybetmesini beklemeye başladı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların barınakta beklediğini belirtti. Coşkunçay, bu süreçte balıkçıların teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacağını, fırtınanın iki gün daha etkili olmasının beklendiğini söyledi.
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