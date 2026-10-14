AKOM Ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Metrekareye 70 kilogram yağış düşebilir

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve kuvvetli sağanak yağış, sabah saatleri itibarıyla kenti adeta teslim aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) üst üste yaptığı uyarıların ardından fırtınayla birlikte bastıran yağış, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ulaşımı ve günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre özellikle Avrupa yakasının batı ve kuzey kesimlerinde yağışın şiddetini daha da artırması bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt’ta metrekareye 40 ila 70 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın ise saatte 50 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Aşırı yağışların ve olumsuz hava şartlarının sadece bugünle sınırlı kalmayacağını vurgulayan uzmanlar; çarşamba ve perşembe günleri de yağışın aralıksız devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, sürücü ve yayalara alt geçitlerde oluşabilecek aniden su baskınlarına karşı tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.