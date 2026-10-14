15:40, 14/10/2026, Çarşamba
Sultangazi’de belediye işçisi boynuna kadar suya girdi: Rögar kapağını böyle açmaya çalıştı
İstanbul Sultangazi’de sağanak yağışın ardından göle dönen yolda çalışma yapan belediye işçisi, boynuna kadar suya girerek rögar kapağını açmaya çalıştı. İşçinin su içindeki çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
YOL GÖLE DÖNDÜ
Habibler Mahallesi Yayla Yolu’nun bir bölümü, etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Bölgede çalışma başlatan belediye ekipleri, bir yandan kepçeyle müdahalede bulunurken bazı vatandaşlar da su basan alandan geçebilmek için duvarların üzerine çıktı.
BOYNUNA KADAR SUYA GİRDİ
Su birikintisinin tahliyesi için çalışma yürüten belediye işçisi, rögar kapağına ulaşmak amacıyla boynuna kadar suya girdi. Kapağı açmaya çalışan işçinin o anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.