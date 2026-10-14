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Susurluk'ta aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı
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17:13, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:13, 14/10/2026, Çarşamba

Susurluk'ta aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aniden başlayan şiddetli sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın kısa sürede şiddetini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, mevcut mazgallar suyun tahliyesinde yetersiz kaldı. Su seviyesinin yükseldiği bazı sokaklarda motosikletler sular altında kaldı. Sağanak yağış sebebiyle Susurluk Devlet Hastanesi ve Susurluk Belediyesinde de su baskını tehlikesi yaşandı. Bina girişlerinden suların içeri girmesini önlemeye çalışan görevlilerin yoğun çaba sarf ettiği görüldü. Yaşanan olumsuzluklar üzerine yapılan ihbarları değerlendiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı.

Balıkesir'de 14 Ekim 2026 Çarşamba günü hava koşullarının gün içerisinde değişkenlik göstermesi bekleniyor. Güncel saatlik tahminlere göre kent merkezinde sabah, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur geçişleri öngörülüyor.

Gündüz yağış olasılığının yüzde 91'e ulaşması beklenirken, günün bazı saatlerinde bulutlu hava etkili olacak. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde yağış ihtimalinin değişmesi, kentte günlük ulaşım planlarını yakından ilgilendiriyor.


Balıkesir'de sabah 09.00'dan sonra yağmur bekleniyor

Saatlik hava tahminlerine göre Balıkesir'de gece saat 01.00 ile 03.00 arasında yağış bekleniyor. Saat 03.00'te yağış olasılığı yüzde 81'e kadar yükseliyor.


Sabah 04.00 ile 08.00 arasında ise bulutlu havanın öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Saat 09.00'da yağış olasılığı yüzde 53, saat 10.00'da ise yüzde 56 olarak hesaplanıyor.

Sabah saatlerinde sıcaklıkların yaklaşık 16-17 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Okula ve işe gidecek vatandaşların yağış ihtimalini dikkate alması gerekiyor.


Öğleden sonra yağmur yeniden etkili olabilir

Balıkesir'de öğle saatlerinde bulutlu hava beklenirken, saat 14.00'ten itibaren yağmur ihtimali yeniden artıyor.

Saat 14.00'te sıcaklığın 18 dereceye ulaşması, yağış olasılığının ise yüzde 66 olması öngörülüyor.

Saat 15.00'te yağış olasılığı yüzde 64 seviyesinde bulunuyor. Saat 16.00'da bulutlu havanın etkili olması, 17.00'de ise yeniden yağmur görülmesi bekleniyor.

Bu tahminler, gün içerisinde yağışın aralıklarla etkili olabileceğine işaret ediyor.


Balıkesir'de akşam 20.00'ye dikkat

14 Ekim Çarşamba günü için en dikkat çekici saatlik tahminlerden biri akşam saatlerine ilişkin.

Saat 19.00'da yağış olasılığı yüzde 74'e yükselirken, 20.00'de yüzde 80'e ulaşması bekleniyor.

Saat 21.00'de yağış ihtimali yüzde 75, saat 22.00'de ise yüzde 52 olarak tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde sıcaklığın 15-16 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Özellikle iş çıkışında trafiğe katılacak sürücüler ve toplu taşıma kullanacak vatandaşlar açısından yağış olasılığındaki artış dikkat çekiyor.

Yağışın gerçekleşmesi durumunda ıslak zemin ve görüş koşullarındaki değişim nedeniyle trafikte dikkatli olunması önem taşıyor.


15 Ekim perşembe günü yağmur devam edecek mi?

Balıkesir'de 14 Ekim'de yağmur hangi saatlerde?

Balıkesir'de 15 Ekim Perşembe günü de hafif yağmur ve yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

Güncel tahminlerde gündüz sıcaklığının yaklaşık 15 dereceye ulaşacağı, gece sıcaklığının ise 10 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Perşembe günü özellikle sabah saatlerinde yağış ihtimali bulunuyor.

Saat 08.00'de yağış olasılığı yüzde 51 seviyesinde hesaplanırken, öğleden sonra bu oranın belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında yağış olasılığının yüzde 12 seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bu durum, perşembe günü öğleden sonra yağış ihtimalinin çarşamba gününe göre daha düşük olabileceğini gösteriyor.


Balıkesir'de cuma günü hava nasıl olacak?

16 Ekim Cuma günü Balıkesir'de yağış ihtimalinin yeniden artması bekleniyor.

Güncel tahminlere göre sıcaklıkların gece 9, gündüz 17 derece civarında olması öngörülüyor.

Cuma günü özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Saat 17.00'de yağış olasılığının yüzde 61'e ulaşması bekleniyor.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliğini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların özellikle dışarı çıkmadan önce güncel saatlik tahminleri kontrol etmeleri öneriliyor.

Başlıklar :YağmurBalıkesirHava durumu
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