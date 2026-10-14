17:00, 14/10/2026, Çarşamba
Esenyurt’ta yollar göle döndü evleri su bastı: Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Esenyurt’ta hayatı olumsuz etkiledi. Akçaburgaz Mahallesi’nde cadde ve evleri su basarken, Ardıçlı Mahallesi’nde yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı beklerken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
EVLERİ SU BASTI, VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA TAHLİYE ETTİ
Esenyurt’ta sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Akçaburgaz Mahallesi’nde evleri su basan vatandaşlar, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI
Ardıçlı Mahallesi’nde ise yağışın etkisiyle yollar göle döndü. Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşların üzerlerine çıkarak kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Başlıklar :İstanbulEsenyurtSağanak Yağış