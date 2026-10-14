TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT SONUÇ TARİHİ 2026: İstanbul kiralık konut başvuruları ne zaman, nereye yapılacak?
İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini hedefleyen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci için geri sayım başladı. TOKİ tarafından hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1.071 konut için başvurular alınacak. Vatandaşların merak ettiği başvuru tarihi, konutların bulunacağı ilçeler, kira bedelleri ve başvuru şartları da netleşti. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, konutların belirli süreyle kiralanması planlanıyor. Peki İstanbul kiralık sosyal konutlar hangi ilçelerde yapılacak, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerin kira bedelleri ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek? İşte 2026 TOKİ kiralık konut başvuru tarihi ve şartları...
İstanbul’da uygun fiyatlı kiralık konut arayan milyonlarca vatandaşın beklediği başvuru takvimi belli oldu. TOKİ’nin 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk aşamada 1.071 konut için başvuru süreci başlıyor. Projede evlerin hangi ilçelerde yer alacağı ve konut büyüklüğüne göre uygulanacak kira bedelleri de açıklanırken, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi. Kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvurusu ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? Konutlar hangi ilçelerde olacak ve kira fiyatları kaç TL'den başlayacak? İşte 2026 kiralık sosyal konut projesinin tüm detayları...
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül 2026'da başlayacak ve 25 Eylül 2026'da sona erecek. İlk etapta yapımı tamamlanan 1.071 konut için başvurular alınacak.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şartları taşıyan vatandaşlar, başvuru tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" ekranından başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.
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TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde ilk 1.071 konutun anahtar teslimleri Ekim 2026'da başlayacak. 14-25 Eylül tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi ve konut teslim süreci ekim ayında başlayacak. İlk etapta yapımı tamamlanan 1.071 konutun hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte projenin ilk aşaması hayata geçirilecek.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ kiralık konut başvuru şartları da projeden yararlanmak isteyen vatandaşların araştırdığı başlıkların başında geliyor. Açıklanan bilgilere göre belirlenen başvuru şartları şöyle:
* 18 yaşını tamamlamış olmak,
* T.C. vatandaşı olmak,
* Evli olmak,
* Aylık hane gelirinin 100 bin TL'den az olması,
* En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak,
* Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?
İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konutun 12 ilçede hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların yer alacağı ilçeler dört ayrı grup halinde belirlendi.
1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar
2. Grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal
3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören
4. Grup: Arnavutköy
İLK ETAPTA 1.071 KONUT İÇİN BAŞVURU ALINACAK
İlk etapta tamamlanan 1.071 konut için başvuru ve kura süreci başlayacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hizmete alınması hedefleniyor.