NATO'da İsrail'e Suriye şoku
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Temmuz 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kritik mineraller evde saklı
Evimizde ‘Bir gün lazım olur’ mantığıyla sakladığımız eski telefon, tablet ve bilgisayarlar; kobalt, paladyum ve bakır gibi kritik mineralleri içeriyor. Mevcut cihazlarda dünyaya yeniden kazandırılabilecek yaklaşık 62 milyar dolar değerinde stratejik ham madde bulunduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, elektronik atıkları "şehir madenciliği"nin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendiriyor.
NATO'da İsrail'e Suriye darbesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarma sürecini başlatması, Şam'ın uluslararası sisteme dönüşünde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kararın, yeniden inşa yatırımlarını hızlandırması ve Türkiye'nin Suriye'deki stratejik rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Beşiktaş kupalara layık
Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin yeniden zirve yarışında olması gerektiğini vurgulayan milli futbolcu, hem şampiyonluk hedefini anlattı hem de Salih Özcan transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
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