Türkiye’nin en güzel dört tren rotası: Manzaralar kartpostalları aratmıyor
Türkiye’nin en etkileyici dört tren rotası belli oldu. Uçak ve kara yoluna alternatif arayanlara eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir yolculuk deneyimi sunan bu güzergâhlar, seyahati başlı başına bir maceraya dönüştürüyor.
Ulaşımın ötesinde eşsiz bir deneyim sunan tren yolculukları yeniden popülerlik kazanıyor. Bütçe dostu seçenekleri ve büyüleyici manzaralar eşliğinde uzanan güzergâhlarıyla öne çıkan demiryolu turları, doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
İşte doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren manzaralarıyla öne çıkan, yolcularına kartpostallık görüntüler eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşatan Türkiye’nin en etkileyici 4 tren rotası...
1 - DOĞU EKSPRESİ VE TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ (ANKARA - KARS)
Türkiye'de demiryolu seyahati denince akla gelen ilk rota şüphesiz Doğu Ekspresi'dir. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan bu yaklaşık 26 saatlik yolculuk; İç Anadolu'nun bozkırlarından Doğu Anadolu'nun karlı dağlarına, kanyonlarına ve nehirlerine uzanan görsel bir şölen sunuyor.
Özellikle kış aylarında karla kaplı coğrafyanın içinden geçerken pencerelerden izlenen manzaralar masalsı bir atmosfer oluşturuyor.
2 - VAN GÖLÜ EKSPRESİ (ANKARA - TATVAN)
Doğu Ekspresi'ne harika bir alternatif olan Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan başlayarak Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar ulaşır. Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ güzergahını izleyen tren; yemyeşil vadilerin, heybetli dağların ve Fırat Nehri'nin kollarının arasından süzülüyor.
Yolculuğun son durağı olan Tatvan'a varıldığında ise büyüleyici Van Gölü manzarası yolcuları karşılıyor.
3. GÖLLER EKSPRESİ (İZMİR - ISPARTA)
Ege'nin şirin kasabalarından Akdeniz'in göller yöresine uzanan Göller Ekspresi, doğa severler için huzur dolu bir hat sunar.
İzmir (Basmane) ile Isparta arasında sefer yapan bu tren; Aydın ve Denizli güzergahından geçerken zeytinlikleri, meyve bahçelerini ve bölgenin göz alıcı tektonik göllerini izleme fırsatı veriyor.
4. ZONGULDAK - KARABÜK BÖLGESEL TRENİ (KARAELMAS EKSPRESİ)
Karadeniz'in yoğun orman dokusunu ve sanayi mirasını bir arada sunan bu kısa ama etkileyici hat, Zonguldak'tan başlayıp Safranbolu yakınlarındaki Karabük'e kadar devam eder.
Filyos Vadisi boyunca ilerleyen tren, tünellerden ve yemyeşil ağaç tünellerinden geçerek adeta bir doğa masalının içinden süzülüyor.