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20 bin liseliyi tarihle buluşturacak projede ikinci dönem başlıyor

20 bin liseliyi tarihle buluşturacak projede ikinci dönem başlıyor

16:02, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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20 bin liseliyi tarihle buluşturacak projede ikinci dönem başlıyor
Programın sonuçları, ziyaret öncesinde ve sonrasında yapılan anketlerle değerlendirildi.

“Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde” projesi, gençleri yakın tarihle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan projenin iş birliği imza töreni, 22 Ekim Perşembe Sepetçiler Kasrı’nda yapılacak. Projenin 22 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki ilk döneminde lise öğrencileri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etmişti. Ziyaret öncesinde ve sonrasında yapılan anketler, öğrencilerin tarih bilgisi ve farkındalığında artışa işaret etti.

İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İlim Yayma Vakfı, VakıfBank, Yeşilay, Demokrasi ve Özgürlükler Adası destekleriyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan “Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde” projesiyle lise öğrencilerinin yakın tarihi yerinde tanımaları amaçlanıyor. Projenin 22 Nisan–30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki ilk döneminde öğrenciler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda tarihî olayları yaşandıkları mekânda tanıma ve geçmiş ile bugün arasında bağ kurma imkânı buldu. Programın sonuçları, ziyaret öncesinde ve sonrasında yapılan anketlerle değerlendirildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı bilen öğrenci sayısı yüzde 71’e yükseldi

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, her iki ankete de katılan 1.266 öğrencinin yanıtları karşılaştırıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası hakkında genel veya detaylı bilgi sahibi olduğunu belirten öğrencilerin oranı yüzde 71’e yükseldi. Ada hakkında hiç bilgisi olmadığını söyleyenlerin oranında ise yaklaşık yüzde 81,6 azalma kaydedildi. Bu sonuçlar, öğrencilerin ziyaret sonrasında adanın tarihine ilişkin kendilerini daha bilgili gördüklerini ortaya koydu.

Öğrencilerin tarih bilgisi sorularına verdikleri doğru yanıtlarda da artış kaydedildi. Adnan Menderes’in başbakanlık yaptığı yılları doğru yanıtlayanların oranında yüzde 42,6 artış kaydedilirken, 27 Mayıs 1960’a ilişkin temel veya detaylı bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 75 arttı.

Her 10 öğrenciden 9’u ada ziyaretini tavsiye ediyor

Ziyaret sonrasında ankete katılan öğrencilerin yüzde 89,5’i, bu deneyimi başkalarına da önereceğini belirtti. Ziyaretin sağladığı katkıya ilişkin soruda ise “tarihi daha iyi anlama” yüzde 29,1 ve “demokrasi farkındalığı” yüzde 26,9 artış ile öne çıktı. Bu iki yanıt, öğrencilerin ada deneyiminde en çok önem verdiği kazanımlar oldu.

Müzeler de öğrencilerin ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı. Müze tercihine ilişkin soruyu yanıtlayan öğrenciler Adnan Menderes Müzesi’ni seçti. Bu müzeyi, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ile 27 Mayıs Müzesi izledi.

Yeni dönemde ada ziyaretinin 20 bin öğrenciye ulaşması bekleniyor

Gençlerin tarihî ve kültürel mirasla bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan projenin yeni dönemi için hazırlık yapıldı. 26 Ekim 2026–30 Haziran 2027 tarihlerini kapsayan programda, 20 bin öğrencinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etmesi hedeflendi. Eğitim ve kültür gezileriyle öğrencilerin yakın tarihi yerinde tanımalarına ve demokratik değerleri tarihsel bağlamlarıyla değerlendirmelerine katkı sunulması amaçlandı. Yeni döneme ilişkin iş birliği imza töreni, 22 Ekim Perşembe günü Sepetçiler Kasrı’nda yapılacak.

Başlıklar :Demokrasi ve Özgürlükler AdasıÖğrenciZiyaret
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