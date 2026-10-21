Edirne’de 400 ton ceviz rekoltesi bekleniyor: Üreticiler ürün kalitesi ve verimden memnun

Tüccarlara Karaağaç çağrısı





Hasadın devam ettiğini belirten Eski, Karaağaç köyünde yetiştirilen cevizlerin kalitesinden memnun olduklarını ifade etti. Sulama konusunda Karasa Sulama Kooperatifi ve Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla destek aldıklarını belirten Eski, ceviz alımı yapan tüccarlara seslenerek ürünleri yerinde görmeleri ve üreticilerle doğrudan görüşmeleri çağrısında bulundu.





"Bu yıl yüzümüz güldü"





Ceviz üreticisi Burak Koç da 2026 yılı hasadına başladıklarını belirterek, yaklaşık 7 yıl önce Chandler cinsi ceviz diktiklerini söyledi. Normalde İstanbul’da yaşadığını ve hafta sonları köye gelerek ceviz ağaçlarının bakımını yaptığını anlatan Koç, hasat edilen cevizleri dolu ve boş ayrımından geçirdikten sonra 25 kilogramlık çuvallara doldurarak paketlediklerini kaydetti.





Üretici Tanju Özgür ise bu sezon verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti. Geçen yıl don nedeniyle ürün kaybı yaşandığını hatırlatan Özgür, bu yıl benzer bir sorunla karşılaşmadıklarını ve verimin yüksek olduğunu söyledi.





Cevizin toptan satış fiyatının yaklaşık 250 lira, perakende satış fiyatının ise 300 lira seviyesinde olduğunu aktaran Özgür, piyasada ticaretin henüz tam anlamıyla hareketlenmediğini ifade etti. Özgür, fiyatların ilerleyen günlerde yükselmesini beklediklerini kaydetti.